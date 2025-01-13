Архангельский производитель детских книг зарегистрировала товарный знак при поддержке государства

Производитель развивающих детских книг из Архангельска успешно зарегистрировал свой товарный знак благодаря поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Поддержку оказало Агентство регионального развития Архангельской области.

В 2024 году агентство помогло 66 предпринимателям зарегистрировать товарные знаки. Получение свидетельства о государственной регистрации дает право на защиту бренда от незаконного использования и способствует повышению его узнаваемости.

Предприниматель Анастасия Чухина воспользовалась этой возможностью для защиты интеллектуальной собственности своей продукции «Дети лепят». Она подчеркнула, что государственная поддержка сыграла ключевую роль на начальном этапе развития бизнеса, позволив ей бесплатно воспользоваться услугами по регистрации товарного знака.

"Было очень важно получить эту поддержку именно на этапе становления, когда ресурсов было немного и справляться с некоторыми задачами начинающему бизнесу непросто," — отметила Анастасия.

Бренд «Дети лепят» продолжает расти и становится популярным не только в Архангельской области, но и в других регионах России и странах СНГ. Продукция компании уже продана в 64 регионах России и соседних странах.

После получения товарного знака Анастасия смогла сертифицировать свои книги и приняла участие в нескольких выставках. В планах компании — расширение сотрудничества с торговыми сетями и выход на новые рынки.

Для получения подробной информации о мерах поддержки предприниматели могут обратиться в Агентство регионального развития по телефону 8 800 100 7000 или электронной почте office@msp29.ru.

