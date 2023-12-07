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Максим Заборский покидает Агентство регионального развития Архангельской области

Как стало известно нашей редакции из собственных источников, Максим Заборский написал заявление об уходе с поста гендиректора АРР АО «по собственному желанию».

Подобные решения принимаются после серьезных «консультаций» на уровне правительства региона.

Символично, что как раз в эти дни Агентство отмечает 5-летний юбилей со дня основания. По информации нескольких изданий, дата была отмечена большим гульбарием коллектива и сопричастных в новеньком ресторане «Маяк», располагающимся по соседству.

Напомним, в концепции Агентства регионального развития заложена помощь предпринимателям от государства в условиях нестабильной экономической обстановки.

У кого нестабильная, а у кого все окей…

04 март 15:20 | : Политика

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