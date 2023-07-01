В Архангельске пройдет форум «Мой бизнес. Время возможностей»

21 сентября в Архангельске стартует форум «Мой бизнес. Время возможностей», где предприниматели смогут получить максимум полезной информации о том, как открыть бизнес в России. Программа форума составлена таким образом, что будет интересна всем: от владельцев малого и среднего бизнеса до студентов и просто людей с огромным желанием начать свое дело. Событие объединит на своей площадке 12 ведущих бизнес-спикеров и более 1500 участников.

Четвертый год подряд на площадке форума «Мой бизнес» собираются ведущие игроки в сфере российского бизнеса и всё предпринимательское сообщество Архангельской области. Форум реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и будет полезен как для владельцев бизнеса, так и для тех, кто только начинает свой предпринимательский путь. Опытные спикеры: коучи, тренеры и бизнес-стратеги расскажут о мерах государственной поддержки, поделятся инсайтами по получению инструментов для развития бизнеса и раскроют секреты того, как найти новых клиентов и партнеров.

Юлия Ракова, член Комитета РСПП по международному сотрудничеству расскажет о том, как нейросети и искусственный интеллект меняют коммуникации, всем известный юрист Екатерина Гордон поговорит о моделях лидерства, а официальный психолог проекта «Пацанки» на канале «Пятница» Любовь Розенберг поделится со слушателями техниками по сохранению психологический стабильности в условиях неопределенности.

Форум — это возможность наладить связи с коллегами по ведению бизнеса и региональными властями. Одним из гостей форума станет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, а также генеральный директор «Агентства регионального развития» Максим Заборский.

«Поддержка малого и среднего бизнеса представляет собой одну из ключевых мер по развитию экономики в регионах. Мы готовы оказывать предпринимательству всестороннюю поддержку. Форум «Мой бизнес. Мир возможностей» — площадка для обмена опытом и поиска новых партнеров, которая поможет нашим предпринимателям реализовать свой потенциал и продвинуться на новый уровень развития», — отметил губернатор.