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Только каждый девятый работающий россиянин решится разыграть коллегу 1 апреля

Лишь каждый девятый россиянин решается разыграть коллег 1 апреля. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Сегодня только каждый девятый россиянин признается, что разыгрывает коллег 1 апреля (11%). Мужчины шутят чаще женщин (19% против 5%), а сотрудники старше 35 лет — активнее молодежи (15% против 5%). Объектом розыгрыша хотя бы раз становился каждый шестой россиянин (16%).

 Тех, кто хоть раз решился подшутить над руководителем, — лишь 8%. На такой шаг чаще идут мужчины, чем женщины (11% против 6%), молодежь и те, чей доход менее 50 тысяч рублей. Любопытно, что в 7% случаев инициатором шуток выступал сам руководитель. Объектами таких подколов чаще становились мужчины и сотрудники с доходом от 100 тысяч рублей.

 Россияне позитивно относятся к «милым, добрым шуткам» со стороны коллег, таким, которые «поднимают весеннее настроение и способствуют сплочению коллектива».

 Однако традиция постепенно забывается — 15 лет назад розыгрыши на работе были в значительно популярнее. День смеха теряет свою актуальность в корпоративной среде. Вероятно, это связано с изменениями в бизнес-культуре и стремлением к профессиональной сдержанности.


 Место проведения опроса: Россия, все округа
 Населенных пунктов: 366
 Время проведения: 26—28 марта 2025 года
 Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
 Размер выборки: 1600 респондентов

01 апрель 14:00 | : Будни

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