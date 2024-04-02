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Архангелогородцы стали побаиваться шутить 1 апреля

Каждый второй архангелогородец назвал уместными розыгрыши и шутки среди коллег.  Однако по сравнению с 2010 годом жители Поморья стали в два раза реже дурачиться 1 апреля.

63% опрошенных считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе.

 Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом подколов на работе 1 апреля 15% опрошенных.

 Мужчины более лояльны юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.

 Северяне до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет.

(фото с https://resbash.ru)

 

01 апрель 10:59 | : Будни

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