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В рейтинге уверенности рулят россияне в самом расцвете сил

Уверенность соискателей на собеседованиях растет вместе с их доходами. На встрече с потенциальным работодателем старшее поколение чувствует себя заметно увереннее, чем респонденты до 34 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Респонденты оценивали по 5-балльной шкале, насколько уверенно они чувствуют себя на интервью.

 Отправляясь на собеседование, среднестатистический россиянин, как и год назад, чувствует себя достаточно уверенно — на 3,9 балла из 5 возможных. При этом 29% совершенно не сомневаются в себе — свою уверенность на интервью они оценили на 5 баллов из 5. На четверку чувствуют себя 39% опрошенных, на тройку — каждый пятый (20%). О неуверенности и сильной неуверенности (2 и 1 балл соответственно) на собеседованиях рассказало не так уж много россиян — в сумме 8%.

 Чем старше соискатели, тем спокойнее они чувствуют себя при трудоустройстве: если опрошенные до 34 лет оценивают степень уверенности в среднем на 3,5 балла, то респонденты старше 45 — на 4. Уверенность в себе растет вместе с уровнем доходов: те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., чувствуют себя увереннее тех, кто зарабатывает меньше (4,1 балла).

28 февраль 07:36 | : Будни

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