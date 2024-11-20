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В колониях Архангельской области проходят богослужения

В преддверии празднования Рождества Христова  исправительные  колонии УФСИН России по Архангельской области  посещают священнослужители. 

ИК-16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) посетил иерей Свято-Троицкого собора Вячеслав Парутин. Вначале представитель Русской Православной церкви побеседовал с пришедшими осужденными на тему  Воскресного дня памяти Святых,  по истории праздника  Рождества и его традициях.  Затем священнослужитель провел Божественную Литургию и причастие Святых Христовых Таин.

В исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) побывал руководитель тюремного отдела Плесецкой Епархии, настоятель Храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Глеб (Должиков).  Со своим помощником Александром Пичугиным священнослужитель провел Таинство Крещения и исповедь осужденных. В заключении Богослужения прочитали и  благодарственные молитвы. Также для собравшихся была проведена короткая проповедь.

- В эти особенные дни перед Рождеством Христовым мы посещаем и тех, кто сейчас находится в местах лишения свободы. Ведь это важное время для покаяния любого человека, - отметил протоиерей Глеб (Должиков). 

Данные визиты очень важны для отбывающих наказание, после общения со священнослужителями  многие задумываются о своей жизни.   

 

06 январь 17:29 | : Будни / Верую

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