Архангелогородцы наиболее придирчивы к своей зарплате

Чаще всего соискатели отклоняют джоб-офферы из-за низкой зарплаты, несоответствия обещаний реальности, а также наличия более выгодных предложений. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Каждый второй архангелогородец (54%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства, даже если успешно прошел собеседование. Чаще всего отклоняют джоб-офферы респонденты от 35 до 44 лет (61%), а также опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (67%).

Каковы же главные причины отклонения джоб-офферов? 21% архангелогородцев, которые когда-либо отказывались от трудоустройства, назвали основной причиной низкий уровень заработной платы. 18% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. 15% сообщили, что получили более привлекательные предложения от других компаний. 14% участников опроса указали на неудобные условия труда и график работы, а 9% отметили сложности в общении с руководством.