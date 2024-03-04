В СГМУ прошел православный семинар по истории медицины

Научно-практический семинар по истории медицины «Влияние семьи на духовное-нравственное воспитание детей и семейные истории В.Ф. Войно-Ясенецкого» состоялся в Северном государственном медицинском университете. Участие в форуме приняли православные врачи, ученые, преподаватели.

«Тема обозначена не случайно. Во-первых, 11 июня день памяти святителя Луки — в этот день ежегодно собираются члены регионального отделения Общества православных врачей в СГМУ. А во-вторых, этот год объявлен президентом России годом семьи, а святой Лука очень точно обозначил роль семьи в воспитании детей», — отметила

Участников семинара приветствовали проректор по учебной работе Галина Кострова, настоятель университетского домового храма священник Михаил Юров. Затем состоялось музыкальное приветствие — священник Александр Григорьев с супругой Еленой и сыном Никитой исполнили «Салют любви» Эдварда Элгара для двух скрипок и фортепиано.

Семинар продолжил протоиерей Сергий Филимонов, доктор медицинских наук, профессор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, кандидат богословия, председатель Общества православных врачей Санкт-Петербурга, главный редактор Всероссийского церковно-медицинского журнала «Церковь и медицина» (г. Санкт-Петербург). Протоиерей Сергий посвятил свое выступление теме «Нравственные подходы святителя Луки к воспитанию детей».

Затем выступил гость из Москвы, член Объединения православных ученых Алексей Смулов, доктор экономических наук, магистр теологии, профессор кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета с докладом «Духовно-нравственное просвещение подростков как значимый вид деятельности Иосифо-Волоцкого монастыря в конце XIX начале XX вв.».

Профессор, зав. кафедрой педиатрии СГМУ Светлана Малявская поделилась мыслями о гуманистическом и милосердном служение врача, анализируя данные установки через цитаты великих философов, врачей, священников, в частности, приводя высказывания Св. Луки о милосердном отношении к своим пациентам.

Также были заслушаны прочие доклады.