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В Архангельске женщину при трудоустройстве могут спросить о планах на беременность

Каждой пятой женщине, когда она устраивается на работу, задают вопрос о том, планирует ли она завести детей. Однако большинство представительниц прекрасного пола уже не сталкиваются с такими вопросами. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные женщины Архангельска.

Каждой пятой женщине (21%) при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время. Впрочем, большинство представительниц прекрасного пола (73%) не сталкиваются с подобными ситуациями.

Работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (24%), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 15%. Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 24% против 18% соответственно.

Участниц опроса с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чуть чаще, чем тех, чей заработок меньше (22% против 20%).

23 март 08:43 | : Будни

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