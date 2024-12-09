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В Архангельске освободившимся вручают дорожные наборы

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) в рамках федерального закона «О пробации в Российской Федерации» реализуется проект «Дорожный комплект». В 2025 году уже двоим подросткам при освобождении были выданы рюкзаки со всем необходимым.

Учреждением заключено соглашение с московским благотворительным фондом «Протяни руку». С данной некоммерческой организацией АВК тесно и плодотворно сотрудничает уже более двух лет. Проект «Дорожный комплект» - это оказание помощи освобождающимся подросткам. Перед тем, как покинуть колонию, воспитанники получают набор средств личной гигиены и минимальной одежды – все то, что может понадобиться в дороге к месту жительства. 

Также воспитанники АВК принимают участие в тренингах по профориентации, организованных фондом. Основные цели деятельности организацией «Протяни руку» — создание механизмов для бескорыстной помощи людям, находящимся в местах лишения свободы или оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. 

 

06 март 10:32 | : Будни

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