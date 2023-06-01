Архангельскую воспитательную колонию прошерстили уполномоченные по правам ребенка

С визитом в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) побывали детские омбудсмены из регионов Северо-Западного федерального округа.

В состав делегации вошли уполномоченные из Республики Коми, Калининградской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей. В сопровождении временно исполняющего обязанности начальника УФСИН Сергея Шорникова, сотрудников аппарата Управления, руководства АВК и представителей прокуратуры приехавшие посетили режимную территорию, ознакомившись с условиями содержания несовершеннолетних.

Вначале делегация посетила общеобразовательную школу, действующую в ИУ. Гостей встретил ее директор Александр Соловьев. Он не только провел экскурсию по классам, но и подробно рассказал об учебном процессе, школьных мероприятиях, подготовке и сдаче экзаменов. Уполномоченные задавали много вопросов по работе педагогического состава, интересовались успехами ребят и внеурочной деятельностью.

Следующим пунктом стала столовая АВК. На момент её посещения у воспитанников был второй завтрак. Гости смогли познакомиться с меню и отметили, что оно полноценное и разнообразное.

Затем омбудсмены побывали в общежитиях отрядов, увидели коммунально-бытовые условия, обратив внимание на порядок и чистоту в комнатах подростков. У руководства колонии интересовались обеспечением ребят предметами первой необходимости.

В настоящее время в Архангельской воспитательной колонии отбывают наказание 62 подростка из 14 регионов. В учреждении создано всё для их исправления, переосмысления жизненных ценностей и построения своей будущей жизни после выхода на свободу. Сопровождающие делегацию сотрудники УФСИН рассказали о проводимой социально-воспитательной и психологической работе с воспитанниками, сделав акцент и на индивидуальный характер ряда мероприятий в ней, что, несомненно, помогает сократить рецидивную преступность после освобождения.

В ходе визита в учреждение омбудсмены не только познакомились с его работой, но и провели встречи с воспитанниками из своих территорий. При состоявшихся разговорах они интересовались у подростков организацией их быта, досуга, учебой в школе, отношениями в коллективе, поддержанием связей со своими семьями и планами на будущее.

После посещения АВК уполномоченные по правам ребёнка поделились своим мнением и отметили, что несовершеннолетние содержатся в хороших условиях, воспитательная и психологическая работа проводится на высоком уровне, активную роль в воздействии на подростков играют педагоги школы, организация свободного времени отличная - ребята постоянно чем-то заняты и самое главное, что они открыты для общения, ведут диалог, задают вопросы и делятся своими успехами и проблемами.

- Подростки, находящиеся в конфликте с законом, в нашем поле зрения постоянно. Нам важно как ребята живут в таких учреждениях. Однако после освобождения им придется самостоятельно определять свое место в обществе и наша задача вместе с другими заинтересованными службами помочь им не утратить все то, что заложили в них здесь, должна быть преемственность и, конечно же, поддержка на свободе и дальше, - сказала уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова.

Актуальность таких визитов важна, как для учреждения, так и для самих ребят отметила и уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елена Молчанова, объяснив это тем, что администрация колонии получает отклик от посторонних официальных лиц о своей работе, ну, а ребята всегда рады весточкам со своей малой родины и могут пообщаться с уполномоченными.