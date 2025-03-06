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Митрополит Корнилий: "Мы сподобились дожить до весны"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужило городское духовенство, песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Екатерины Харитоновой.

    На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сей воскресный день, возлюбленные во Христе братья и сестры, именуется Прощеным воскресеньем или неделей воспоминания Адамова изгнания. За Божественной литургией мы слышали повествование святого апостола и евангелиста Матфея о том, как Господь наш Иисус Христос наставляет нас о правильном посте. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный», — говорит Христос Спаситель. Вступая в пост, мы должны примириться со всеми ближними и домашними. Много раз в день мы с вами читаем молитву «Отче наш», в которой есть такие сакраментальные слова: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Эти слова молитвы Господней говорят прежде всего о том, что мы должны от чистого сердца простить всех — не формально, не на словах, а от всей души! Только простив всех и с чистым сердцем вступив в пост, мы можем просить Господа оставить нам наши согрешения.

    Далее Господь в Евангелии говорит такие слова: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Воздаяние Божие заключается в том, что Господь Бог простит нам наши согрешения, но не по нашим заслугам и достоинствам, но по Своему неизреченному человеколюбию.

    Затем Христос Спаситель поучает нас такими словами: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Господь говорит, что в нашей жизни во всем должно быть воздержание. Животные не могут воздерживаться, ни огромный слон, ни маленькая рыбка не будут воздерживаться от пищи, если она им доступна, и если они голодны, то, собрав все силы, непременно отправятся на поиски еды. Человек не таков, он высшее творение Божие, поэтому может воздерживаться, и не только в еде, но и во всём, что есть в жизни. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — говорит Спаситель, напоминая, что наше сердце не должно принадлежать никому и ничему, кроме Господа Бога. Христианский Бог ревнив! Вспомним евангельского юношу, для которого его богатство стало преградой, отделяющей его от Господа. Наши пристрастия отдаляют нас от Бога! Нельзя прилепляться ни к чему земному, нельзя забывать о Господе Боге нашем. Что же мы должны делать? Как мы должны переступить чрез наши пристрастия? Некий подвижник по имени Варлаам поведал такую притчу. Были у одного человека три друга. Первых двух он особенно любил и до самой смерти готов был жертвовать для них всем. К третьему же относился с небрежением и питал к нему мало расположения. Но вот случилось, что к этому человеку явились от царя воины и с угрозами повелели ему скорее прибыть к царю, чтобы отчитаться в долге в десять тысяч талантов серебра. Не имея ничего, чем бы он мог расплатиться, пошел он искать помощи у своих друзей. Пришел к первому, рассказал о своей беде и попросил помочь. Но друг, которого он так любил, сказал: «Я тебе не друг и не знаю, кто ты, у меня теперь без тебя много друзей, и я иду с ними веселиться. А когда этих не будет, другие появятся. На вот тебе, пожалуй, два рубища, оденься в них, а больше от меня ничего не жди». Тогда человек пошел к другому своему другу, которого тоже очень любил, и сказал: «Вспомни, как я дорожил твоей дружбой, и какой ты от меня сподоблялся чести. Теперь я нахожусь в скорби и в великой беде, помоги мне». Тот отвечал: «Сегодня я занят, да и сам пребываю в горе. Пожалуй, провожу тебя немного до царя, но больше ничего от меня не жди». Так человек с пустыми руками вернулся от своих самых близких друзей. Пошел к третьему другу, которым он до сих пор почти что пренебрегал. Вошел к нему с унылым и пристыженным лицом и сказал: «Не смею и уст раскрыть, чтобы говорить с тобой, потому что никакого добра я тебе не сделал и никакого почтения никогда не оказал, но пришло и ко мне горе великое и не к кому обратиться, кроме тебя, за помощью. Был у своих друзей, те отказали мне, если можешь, помоги сколько-нибудь и забудь мое пренебрежение к тебе». Друг этот отвечал: «Что же, я действительно считаю тебя близким мне человеком и, помня твое малое добро, сделанное для меня, теперь с лихвой возвращу его тебе. Не бойся, я упрошу царя, и он не предаст тебя в руки врагов, мужайся, мой возлюбленный, и не скорби». Тогда человек со слезами воскликнул: «Увы мне! Что вперед начну оплакивать: то ли, что втуне я оказывал почтение и любовь неблагодарным друзьям, или небрежение, с которым, по неразумию, я относился к истинному и нелицемерному другу?» О чем же сказана сия притча? Первый друг — это тленное богатство, которое покидает человека, когда он при смерти, и дает ему только два рубища на погребение — рубашку и саван. Второй друг — это семейные и друзья, которых мы часто любим до забвения Бога, но и от них при смерти мало пользы, ибо они проводят человека только до могилы, а потом среди своих забот и попечений также позабудут. Третий же друг — это молитва, пост и наши добрые милосердные дела. Это наше богатство на небесах. Они пойдут с нами до Престола Божия и станут ходатайствовать за нас перед Богом по разлучении души от тела. Они-то и есть истинные наши друзья, помнящие и малое наше благотворение и с лихвой за них воздающие.

    Сегодня Церковь воспоминает печальное событие нашей истории — изгнание праотца Адама из рая. Если бы наш праотец сохранил заповедь в раю, нам бы не нужно было поститься. Всё было разрешено нашим прародителям, был лишь один запрет. Святые отцы говорят, что в раю был установлен единственный пост — нельзя было срывать плодов с запретного древа. Но наши прародители нарушили заповедь Божию, и человечество, казалось, навсегда лишилось Царства Божия. Но на землю пришел Новый Адам, Господь наш Иисус Христос, Который вновь открыл врата в Царство Небесное. Для того, чтобы войти в него, мы должны принести Богу покаяние во всех своих согрешениях. Мы благодарим Бога за то, что снова сподобились дожить до весны нашей бессмертной души. В святые великопостные дни покаемся во всех наших согрешениях, и Господь Бог, видящий наши тайные подвиги, наш пост и молитву, воздаст нам явно и всегда будет пребывать с нами во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь! 


03 март 09:23 | : Будни / Верую

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