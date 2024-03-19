Митрополит Корнилий попросил прощения у верующих

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 марта, в Неделю сыропустную — воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), молился за вечерней и возглавил чин прощения в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

За богослужением молились городские клирики, песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

После отпуста вечерни глава митрополии произнес проповедь, в завершение которой испросил прощения у священнослужителей и верующего народа. Ниже приводим полный текст архипастырского слова.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ныне, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, мы с вами вступаем в спасительное поприще Великого поста Святой Четыредесятницы.

Святая Православная Церковь, как заботливая мать, которая печется о спасении каждого верующего православного христианина, несколько недель готовила нас евангельскими чтениями и замечательными покаянными песнопениями к вступлению в святой Великий пост. В первую подготовительную неделю мы с вами слышали евангельское повествование о мытаре и фарисее. Господь в этой притче поучал нас, с какой молитвой во дни поста обращаться ко Господу Богу. Гордую молитву Господь отверг. Фарисей считал себя не таким, как прочие люди, и уж тем паче, считал себя выше мытаря, который стоял на пороге храма. Его молитва была отвергнута, а смиренная молитва мытаря была принята. Мытарь осознавал свои согрешения и считал себя недостойным воззреть на высоту небесную. «Боже, милостив буди мне, грешному», — только эти слова он повторял, не видя ничего и никого вокруг и лишь обливая пол горькими слезами. Такая молитва была приятна Господу Богу. Во вторую подготовительную неделю мы с вами слышали евангельское повествование о блудном сыне. Казалось, навсегда он покинул отчий дом и впал во множество прегрешений. Но покаяние постучало в его сердце, и он решил снова возвратиться в дом отца своего. На примере сем Господь открыл нам жизнь всего мира — всё человечество подобно двум братьям: одни люди всегда остаются верны Господу Богу и никуда не уходят из церковной ограды, а есть такие люди, которые оставляют свои христианские обеты и уходят далеко за ограду церковную. Господь желает спасения каждому человеку, и Он начинает стучать в наше сердце, и тогда мы начинаем вспоминать об отчем доме, то есть о Господе и Спасителе нашем и возвращаемся к Нему, каясь в содеянных грехах. Верим и знаем, что Господь принимает каждого человека, и о каждом кающемся грешнике радуются ангелы на небесах. В третью подготовительную неделю мы с вами слышали евангельское повествование о Страшном суде. Многие современные люди зачастую говорят о том, что Церковь напрасно пугает Страшным судом, и такие размышления приятны диаволу. Когда человек так размышляет, он далеко уходит от покаяния, ибо, как сказано, «помни последняя твоя и во век не согрешишь». Поэтому враг рода человеческого внушает нам не думать о Страшном суде. Кто внимательно читал Священное Писание, тот не будет обольщаться, ибо твердо знает, что всё, о чем сказано в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, уже исполнилось. Осталось лишь одно пророчество о Втором Славном Пришествии Христовом. В первый раз Господь пришел на землю, совершил Свое великое служение и призвал всех нас к покаянию, а второй раз, когда Он возвратится, будет строго спрашивать, как мы исполнили евангельскую заповедь, о которой говорил Он нам в Священном Писании. В Евангелии сказано, что сядет Царь и разделит народы — одни будут по правую руку, другие по левую. Тем, кто будет по правую сторону, Он скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Действительно, когда мы идем навестить болящего человека, мы не видим, как на краю его кровати сидит Сам Христос и видит, что мы пришли и посетили болящего, а значит, сделали это для Самого Христа. Этот список добрых дел можно продолжать бесконечно. Сия притча говорит о делах милосердия — всё, что мы делаем доброго для ближних наших, мы делаем для Самого Христа! Что же Царь скажет тем, кто будет находиться по левую сторону? Он скажет страшные слова: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Так закончится вся мировая история. Об этом должен знать каждый православный христианин и молить Господа Бога, чтобы Он сподобил нас стать по правую сторону. Для этого мы должны потрудиться в святые дни Великого поста. В сей воскресный день, который называет Прощеным воскресеньем, или неделей Воспоминания Адамова изгнания, мы с вами слышали за Божественной литургией евангельское повествование, в котором Господь говорит: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Для чего же мы должны прощать ближних наших? Всякая обида на ближних — это заноза, которая сидит в нашем сердце, и если мы не вынем ее, то благодать Божия не сможет войти в наше сердце, и без благодати Божией мы не сможем получить от Бога прощения наших согрешений. Эта заноза затворяет двери нашего сердца, поэтому Сердцевидец Господь, Который говорит нам в Евангелии о чистом сердце, призывает нас сегодня с чистым сердцем простить все обиды и неприязни и испросить прощения у тех, кого мы обидели в своей жизни делом, словом, помышлением, осуждением и прочими досадами. Господь призывает нас не быть лицемерами и не допускать формальностей, испрашивая прощения у тех, кого мы вообще не знаем и у тех, кто никогда нам не досаждал, и кому не досаждали мы. Самое спасительное и важное сейчас примириться с тем, кого мы действительно обидели. Именно к этому призывает нас сегодня Всемилостивый Господь.

В Киево-Печерском патерике есть история о двух братьях — диакон Евагрий и священник Тит. Враг рода человеческого посеял смуту между этими братьями иноками, это продолжалось долго, они не могли примириться. Однажды Тит сильно разболелся и, лежа уже при смерти, стал горевать о своем прегрешении, и послал со смирением к диакону, говоря: «Прости меня, брат, ради Бога, что я гневался на тебя». Евагрий же отвечал жестокими словами и проклятиями. Старцы же те, видя, что Тит умирает, привели Евагрия насильно, чтобы помирился он с братом. Больной же, увидев брата, приподнялся немного, пав ниц ему в ноги, говоря со слезами: «Прости меня, отче, и благослови». Он же, немилостивый и лютый, отказался перед всеми нами, сказав: «Никогда не хочу примириться с ним, ни в этой жизни, ни в будущей», и, произнеся это, вырвался из рук старцев и вдруг упал. Они хотели поднять его, но увидали, что он уже мертв. Братья спросили Тита: «Что случилось?». Он рассказал так: «Видел я, – говорил он, – ангелов, отступивших от меня и плачущих о душе моей, и бесов, радующихся гневу моему, и тогда начал я молить брата, чтобы он простил меня. Когда же привели его ко мне, я увидел ангела немилостивого, держащего пламенное копье, и, когда Евагрий не простил меня, он ударил его, и тот пал мертвым, мне же он подал руку и поднял меня». Возлюбленные во Христе братья и сестры, вступая сегодня в поприще Великого поста, называемое весной духовной, прежде всего оставим друг другу все наши обиды и согрешения. Много раз в день мы читаем молитву «Отче наш», в которой есть такие сакраментальные слова: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Этими словами мы просим Господа Бога простить нам все наши согрешения и обещаем простить все обиды, которые нанесены нам ближними и домашними. Настал благой день, когда Святая Церковь призывает всех нас, чтобы мы раскаялись и больше не возвращались к нашим согрешениям против ближних наших. Вступая в святой Великий пост, мы должны помнить о том, что Сам Господь наш Иисус Христос сорок дней в пустыне постился и молился, подавая пример всем нам, как мы должны в эти святые дни пребывать в покаянии и молитве. Святитель Иоанн Златоуст говорит нам такие замечательные слова: «Христианин, если у тебя есть хоть один враг, не дерзай приступать к Чаше Христовой». Вступая в поприще святого Великого поста, простим всем ближним согрешения и испросим у них прощения, и пусть Всемилостивый Господь Своей неизреченной благодатью и человеколюбием да сохранит всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!