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Умные дети архангелогородцев готовятся на январских каникулах к ЕГЭ

Большинство учителей и родителей выпускников 11-классов считают, что в январские каникулы нельзя расслабляться. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие учителя школ и родители 11-классников из Архангельска.

В планах 7 из 10 педагогов, работающих в школах, «не давать себе роздыху» в первую декаду января. Так, 37% хотят заниматься проверкой работ учащихся, заполнением документов и школьных электронных порталов, отчетами, планированием, подготовкой к урокам. 33% планирует выделить время на прохождение педагогических курсов онлайн. 31% будут подрабатывать репетиторством. 14% собираются заниматься с отстающими учениками. Каждый шестой учитель запланировал внеурочные активности для своего класса: экскурсии, посещения театров, походы в кино и на катки и проч. 21% будут решать другие рабочие вопросы.

  Похоже, каникулы не для отдыха и у 11-классников: большинство их родителей уверяет, что первая декада января будет посвящена подготовке к ЕГЭ. По словам 46% матерей и отцов, их ребенок достаточно мотивирован и будет заниматься сам, без напоминаний. 14% родителей будут заставлять 11-классников готовиться к ЕГЭ. Только каждый третий родитель выпускника считает, что в январские каникулы можно отдохнуть.

07 январь 11:13 | : Будни

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