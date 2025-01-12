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Глава Мезени передал труженице тыла юбилейную медаль

Рассказывает глава Мезенского округа Валерий Авдеев:

- День для меня сегодня начался торжественно и трогательно – побывал в гостях у семьи труженицы тыла Валентины Ильиничны Житовой в поселке Каменка.

В свои 95 лет Валентина Ильинична выглядит прекрасно, женственно, держится достойно, а какая она хлебосольная хозяйка и интересная собеседница!

Родом Валентина Ильинична из деревни Жердь. Там училась в школе. Когда началась война и отец ушел на фронт, ей было 12 лет. Стала помогать матери управляться с хозяйством: корова, козы, куры. Ну а все фронтовые годы трудилась наравне со взрослыми на полевых работах в колхозе.

«Сколько же у нас, шестнадцатилетних девчушек, было восторга, когда пришла весть о том, что закончилась война! Мы как раз были в школе, но так сильно радовались, что нас даже с уроков отпустили!» - вспоминает Валентина Ильинична.

В Каменку переехала в 1949 году. Здесь у них с мужем родились дочь и два сына, построили большой дом, обустроили приусадебный участок, вели хозяйство.
 Дети и сегодня всегда рядом с мамой. А еще у Валентины Ильиничны 4 внука и 5 правнуков.

Во исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина вручил Валентине Ильиничне юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и удостоверение к медали за подписью Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского

Будьте здоровы и так же бодры и жизнерадостны, уважаемая Валентина Ильинична!  До сих пор с теплом и радостью вспоминаю нашу встречу!

15 февраль 09:42 | : Будни

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