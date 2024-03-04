В Северодвинске ушла из жизни 102-летняя ветеран Великой Отечественной

Печальная новость пришла сегодня утром… В свой 102-й день рождения скончалась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Андреевна Никонова. Как символична, но очень трагична эта дата.

Теплые слова о покойной сказал глава Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Добрая, энергичная и светлая - об этом человеке можно вспоминать только с улыбкой. Валентина Андреевна вдохновляла: её жизненный путь уникален - трудовой стаж Валентины Андреевны в главном градообразующем предприятии Северодвинска – более 75 лет. Она была самой старшей из работающих женщин Архангельской области, которая продолжала трудиться до последнего дня своей жизни.



Как сейчас помню главный ее совет: больше думайте о людях, потом о себе. Так и век, который у каждого свой, будет наполнен счастьем и смыслом



Уверен, Валентина Андреевна была счастливым человеком и прожила прекрасную жизнь!

