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В Северодвинске ушла из жизни 102-летняя ветеран Великой Отечественной

Печальная новость пришла сегодня утром… В свой 102-й день рождения скончалась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Андреевна Никонова. Как символична, но очень трагична эта дата.

Теплые слова о покойной сказал глава Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Добрая, энергичная и светлая - об этом человеке можно вспоминать только с улыбкой. Валентина Андреевна вдохновляла: её жизненный путь уникален - трудовой стаж Валентины Андреевны в главном градообразующем предприятии Северодвинска – более 75 лет. Она была самой старшей из работающих женщин Архангельской области, которая продолжала трудиться до последнего дня своей жизни.

 Как сейчас помню главный ее совет: больше думайте о людях, потом о себе. Так и век, который у каждого свой, будет наполнен счастьем и смыслом

 Уверен, Валентина Андреевна была счастливым человеком и прожила прекрасную жизнь!
 

15 июнь 11:27 | : Будни

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