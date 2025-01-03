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10 тысяч школьников из Архангельской области получили "Билет в будущее"

«Билет в будущее» — проект ранней профориентации школьников с 6 по 11 класс. Он знакомит ребят с многообразием профессий и помогает сделать более осознанный выбор. Подробности его внедрения на территории нашего региона рассказывает издание «Регион 29»:

- Итоги реализации проекта в минувшем году обсудили в Центре опережающей профессиональной подготовки Архангельской области. В 2024 году в проекте приняли участие 247 педагогов-навигаторов. Более 50 предприятий Поморья организовали для школьников экскурсии. 

Получить более полную информацию о профессии, приобрести необходимые навыки и умения помогают профессиональные пробы. В 2024 году их участниками стали две с половиной тысячи школьников. Они были организованы по 54 востребованным и перспективным для региона направлениям.

— Пробы проекта были реализованы на 20 площадках образовательных организаций в 15 муниципальных образованиях региона, — отметила и. о. Центра опережающей профессиональной подготовки Архангельской области Елена Зуева. — В числе площадок — Северный Арктический федеральный университет. Он принимает участие в проекте с 2023 года и реализует программы проб по 7 востребованным направлениям.

Особой популярностью пользовались пробы «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Архитектор», «Оператор беспилотных летательных аппаратов», «Информационные системы и программирование», «Лаборант», «Воспитатель», «Педагог», «Электромонтаж» и «Сварщик».

— Проект помогает узнать больше о профессиях, подойти к выбору осознанно, — сказал ученик 9В класса школы № 16 Северодвинска Николай Соловьев. — Мы посещаем профессиональные пробы в колледжах и техникумах, экскурсии на предприятиях. Например, в конце прошлого года мы ездили в Техникум судостроения и машиностроения и пробовали себя в профессии сварщика и оператора станка с ЧПУ. Проба была полезна, ведь я планирую связать свою жизнь с технической профессией.

Важность проекта отмечают педагоги-навигаторы.

— Интересно наблюдать за ребятами, которым проект помогает выбрать свой путь в профессии, — сказала педагог-навигатор гимназии № 6 Архангельска Татьяна Гундорина. — В этом учебном году мы с учениками девятых классов дважды ездили в Архангельскую областную клиническую больницу. Также ребята ходили на профессиональные пробы в САФУ, где были интересные задания и обсуждения специальностей.

29 январь 10:56 | : Будни

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