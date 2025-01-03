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Каждый воторой архангелогородец стремится к самосовершенствованию

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска. Респондентам был задан вопрос, как часто в их профессии следует проходить профессиональное обучение.

Каждый пятый архангелогородец уверен, что в его сфере нужно проходить несколько курсов обучения за год: «Законодательство меняется, и нужно быть в курсе последних изменений, также полезно общаться с коллегами из других организаций»; «С сегодняшними темпами развития экономики и техники необходимо постоянно повышать свой уровень». 1 из 3 опрошенных считает, что повышать квалификацию следует ежегодно. 1 из 5 достаточно совершенствовать профессиональные навыки раз в 2—3 года, 8% — раз в 4—5 лет и еще 1% архангелогородцев — раз в 6—10 лет.

 Женщины чаще мужчин говорили о том, что следует проходить несколько курсов обучения за год (24% против 18% соответственно). Много учиться готовы и архангелогородцы моложе 35 лет (25% против 17% среди тех, кто старше 45 лет).

  Среди представителей распространенных профессиональных групп совершенствовать свои профессиональные навыки несколько раз в год считают полезным аналитики (45%), врачи (36%), дизайнеры (33%) и главные бухгалтеры (32%).

28 январь 08:00 | : Будни

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