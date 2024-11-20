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Архангельская молодежь поведала миру о своих кумирах

Сообщество предпринимателей CLUB 500 и платформa онлайн-рекрутинга hh.ru опросили свыше 1 тыс. местных молодых респондентов в возрасте от 14 до 25 лет и выяснили, из каких источников молодежь сегодня черпает вдохновение и кто является для них хорошим примером в карьере. В топ-3 оказались артисты (58%), предприниматели (40%) и ученые (32%). 

 

Популярные способы поиска мотивации 

Больше половины молодых жителей СЗФО и в том числе Архангельской области регулярно ищут дополнительные источники мотивации – об этом заявили сразу 58%. Молодежь прибегает к этому, чтобы повысить уверенность в себе (53%), распланировать будущее (об это заявили еще 47% респондентов), завершить сложную задачу (38%), получить силы для повседневных дел (31%) и закончить крупный проект (26%).

При этом местная молодежь прибегает к разным форматам повышения мотивации. Самый популярный метод – просмотр видеороликов и мотивирующих выступлений. Об этом заявили сразу 64% опрошенных. На втором месте другой метод повышения мотивации: просмотр документальных фильмов, интервью или лекций (практикуют 56%). На третьем – обмен опытом с коллегами и друзьями (56%).  

Еще 44%, чтобы вдохновиться, слушают подкасты и аудиокниги, 39% общаются с единомышленниками в социальных сетях, 34% читают биографические книги и статьи и еще 21% участвуют в семинарах и конференциях.  


 Артисты 

Чаще всего молодые жители СЗФО и в том числе Архангельской области вдохновляются примером творческих личностей (58%). Наибольшую популярность среди кумиров завоевал Киану Ривз (34%), за ним следует Джонни Депп (30%), на третьем месте – Эминем (23%). Также большой популярностью у местной молодежи пользуется Райан Гослинг (22%), Леонардо Ди Каприо (21%) и Роберт Дауни-младший (20%). Девушки же помимо вышеназванных актеров вдохновляются Леди Гагой (23%), Зендеей (23%) и Анджелиной Джоли (21%).

 

Предприниматели 
 Успешные предприниматели вдохновляют еще 40местных молодых жителей. Наиболее узнаваемыми фигурами стали Павел Дуров (63%), Илон Маск (60%), Стив Джобс (47%) и Билл Гейтс (32%).

Молодые люди чаще восхищаются Илоном Маском (62% против 54% среди девушек) и Джеффом Безосом (23% против 9%). Девушки, в свою очередь, выбирают в качестве примеров для подражания                     Артемия Лебедева (26% против 18%). Среди вдохновляющих фигур из мира предпринимательства молодежь также отмечает основателя Steam Гейба Ньюэлла, президента UFC Дану Уайта и прототипа главного героя фильма “Волк с Уолл Стрит” Джордана Белфорта. 

 

Ученые 

Достижения ученых и популяризаторов науки вдохновляют еще 32молодых жителей СЗФО и в том числе Архангельской области. В качестве своего кумира почти две трети (65%) респондентов выделили Стивена Хокинга. Чуть меньшую популярность среди опрошенных имеют математик Григорий Перельман и биолог Станислав Дробышевский (по 21%). Кроме того, местная молодежь проявляет интерес к астроному Владимиру Сурдину (13%), а также физикам Кипу Торну и Лоуренсу Крауссу и биологу Михаилу Гельфанду (по 9%). А некоторые респонденты назвали своими кумирами древних философов Платона и Аристотеля, а также военного стратега Сунь-Цзы.

Блогеры

Согласно опросу, только четверть (27%) местных молодых жителей черпают мотивацию у блогеров. В числе самых популярных — сразу двое, а именно MrBeast и Ян Топлес (по 24% положительных ответов для каждого блогера). При этом предпочтения разных полов различаются: The Brain Maps вдохновляют 26% девушек, но лишь 11% молодых людей. Ян Топлес более популярен среди молодых людей (26%), его поддержка среди девушек составляет 20%. MrBeast привлекает внимание 32% молодых людей, в то время как среди девушек его фанатов — только 15%. 

Спортсмены 

Спортсмены вдохновляют лишь 15% опрошенных молодых жителей СЗФО и в том числе Архангельской области. Причем, как и в случае с блогерами, любовь к спортсменам также имеет гендерные различия. Среди девушек популярны представительницы фигурного катания Евгения Медведева (52%), Александра Трусова (38%) и Алина Загитова (28%). Молодые люди вдохновляются ими в меньшей степени — лишь около 2%. Среди кумиров мужской аудитории выделяются Федор Емельяненко (34% у молодых людей и 3% у девушек) и Криштиану Роналдо, который набрал 43% среди молодых людей и 28% среди девушек. Некоторые спортсмены имеют достаточно поклонников среди обоих полов: Хабиб Нурмагомедов (30% у молодых людей и 17% у девушек), Лионель Месси (28% у молодых людей и 18% у девушек), Майкл Джордан (28% у молодых людей и 17% у девушек). 

06 январь 12:05 | : Будни

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