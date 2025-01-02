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Митрополит Корнилий продолжает тесные контакты с САФУ

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова.

    О жизни общины храма архипастырю рассказал глава епархиального миссионерского отдела протоиерей Евгений Соколов. Глава митрополии поблагодарил отца Евгения за духовное попечение о людях и самозабвенное служение Святой Христовой Церкви и пожелал ему помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах.

    Отметим, что храм располагается на втором этаже университетского корпуса (пр. Ломоносова, 4), в здании бывшей духовной семинарии. Домовую церковь САФУ возродили в апреле 2018 года. Долгое время в помещении храма находилась студенческая библиотека.

    Здание бывшей Архангельской духовной семинарии, а ныне одного из корпусов САФУ, построено в 1910 году по проекту архитектора Василия Андросова. Домовую церковь освятили 26 сентября 1911 года.

    «Церковь внутри была нарядной: стены и потолки оштукатурили и побелили, устроили паркетный пол, — описывается дореволюционное убранство храма в книге Людмилы Поповой «История храмов Архангельска». — Долгое время сохранялись тянутые карнизы, лепная розетка с люстрой. Однорядный иконостас перенесли из старого храма, но, естественно, подновили золотом. В 1920 семинарская церковь упразднена, но еще в 1923 году главы с крестами сохранялись. Это беспокоило администрацию Архангельского практического института народного образования, который располагался в это время в семинарии. В 30–40-е годы XX века проведена реконструкция всего здания, надстроен четвертый этаж, заменен навес над центральным входом, утрачены звонница и кровля церкви». В помещении бывшего домового храма в советское время был открыт студенческий читальный зал. 

04 январь 09:41 | : Будни / Верую

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