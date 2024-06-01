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Митрополит Корнилий уделил внимание Епархиальной воскресной школе

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 июня встретился в епархиальном управлении с представителями родительского сообщества и педагогами Епархиальной воскресной школы.

    На встрече рассмотрели вопросы организации воспитательного процесса и подготовки к будущему учебному году.

    Архипастырь напомнил участникам разговора о важности правильного подхода к организации деятельности Епархиальной воскресной школы, которая призвана воспитывать учеников в духе подлинной православной церковной традиции, при этом постоянно развиваясь и учитывая все благие конструктивные возможности, которые предоставлены учреждениям духовного образования в контексте церковно-государственного взаимодействия, богатый опыт которого имеется в других регионах нашей страны и был изучен образовательным отделом Архангельской епархии.

    Митрополит Корнилий поблагодарил всех педагогов и родителей за искреннюю заботу о благе воспитанников воскресной школы и выразил уверенность в том, что в предстоящем учебном году Епархиальная воскресная школа будет развиваться и по-прежнему служить благому делу воспитания детей и подростков в традиции Русской Православной Церкви.

    Глава митрополии подчеркнул, что руководители, педагоги и родители, как православные христиане, несут особую ответственность за будущее детей, поэтому должны неотступно следовать заповедям Христа Спасителя и в любви, уважении и единстве по мере сил служить Святой Христовой Церкви.

    Завершая встречу, архипастырь призывал на всех участников Божие благословение и пожелал педагогам и родителям помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах.

    Напомним, что Епархиальная воскресная школа находится в Архангельске по адресу ул. Урицкого, 8. Помимо занятий воспитанники по благословению митрополита Корнилия собираются на богослужения в домовом храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в здании бывшей духовной семинарии по адресу пр. Ломоносова, 4. 

27 июнь 09:30 | : Будни / Верую

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