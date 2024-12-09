Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт облагодетельствовал Архангельский центр социальной помощи

Представитель Народного фронта Николай Зеленовский под эгидой президентского движения продолжает вереницу добрых дел для жителей региона.

На этот раз он приобрел постельные принадлежности по просьбе Архангельского центра социальной помощи семье и детям.

Восемь подушек из лебяжьего пуха и столько же одеял из овечьей шерсти уже доставлены на улицу Пограничную, 10.

В преддверии главного праздника страны Николай не только передал подарки руководству учреждения, но и поздравил с новогодней сказкой коллектив и воспитанников центра.

Пусть в Новом, 2025 году, в каждой семье царит мир и согласие, здоровье будет крепким, работа радует отличными результатами, а дома всегда ждут любящие сердца.

28 декабрь 09:30 | : Будни

Главные новости


Грехи наши тяжкие. Ироничная проза
Верной дорогой идите, товарищи!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (372)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20