Народный фронт облагодетельствовал Архангельский центр социальной помощи

Представитель Народного фронта Николай Зеленовский под эгидой президентского движения продолжает вереницу добрых дел для жителей региона.



На этот раз он приобрел постельные принадлежности по просьбе Архангельского центра социальной помощи семье и детям.



Восемь подушек из лебяжьего пуха и столько же одеял из овечьей шерсти уже доставлены на улицу Пограничную, 10.



В преддверии главного праздника страны Николай не только передал подарки руководству учреждения, но и поздравил с новогодней сказкой коллектив и воспитанников центра.



Пусть в Новом, 2025 году, в каждой семье царит мир и согласие, здоровье будет крепким, работа радует отличными результатами, а дома всегда ждут любящие сердца.