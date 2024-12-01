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Половина архангелогородцев обойдется в новогоднюю ночь без телевизора

Каждый десятый архангелогородец будет смотреть в новогоднюю ночь голубой огонек, а каждый третий включит канал с его трансляцией для фона. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Телевизоры и ПК 42% архангелогородцев в новогоднюю ночь будут транслировать музыкально-развлекательные шоу: каждый десятый будет смотреть голубые огоньки, а каждый третий (32%) — включит их для фона.

 Женщины чаще мужчин включат новогодние огоньки для фона (37% против 28%). Поклонников подобных телепередач чуть больше среди людей старшего возраста — в фоновом режиме телевизор с новогодним шоу будет работать практически у каждого второго архангелогородца в возрасте от 45 лет и лишь у каждого третьего из тех, кто моложе. Меньший интерес новогодние музыкальные передачи вызывают у бездетных архангелогородцев, чем у горожан с детьми.

  Кого хотят видеть в телевизоре: в списке желанных артистов немало известных исполнителей (упоминался Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королева, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита), молодые звезды (Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти) и исполнители, в основном известных публике по шоу «Голос» (Дина Зарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Валентина Бирюкова).

  48% архангелогородцев не будут смотреть музыкально-развлекательные шоу в ночь с 31 декабря на 1 января.

Каких артистов хотели бы видеть в новогодних огоньках (контекстный анализ комментариев)
 1. Шаман
 2. Сергей Волчков
 3. Сергей Лазарев
 4. Севак Ханагян
 5. Филипп Киркоров
 6. Нилетто
 7. Дина Гарипова
 8. Эльмира Калимуллина
 9. Александра Воробьева
 10. Валентина Бирюкова
 11. Леонид Агутин

16 декабрь 08:00 | : Будни

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