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Архангелогородцы поделились планами на новогоднюю ночь

Новогоднюю ночь большинство архангелогородцев планируют провести в семейном кругу в домашней обстановке. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В этом году 73% архангелогородцев намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 7% респондентов сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе. 3% отправятся в путешествие по России, а 2% — на дачу или в деревню. В гости планирует сходить лишь 1% участников опроса. Ещё 5% рассказали, что проведут новогоднюю ночь в других местах, например, за границей, в кафе или ресторане, кто-то встретит первый день 2025 года в дороге, кто-то — в гостинице или доме отдыха, другие — на берегу моря.

  Женщины чаще мужчин отмечали, что проведут праздник в кругу семьи (81% против 66% соответственно). Мужчины же чаще указывали, что будут работать (11% против 3% среди женщин). Среди тех, кто проведет первую ночь 2025 года на служебном посту — инженеры и рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи и младший медицинский персонал, охранники, представители аварийно-спасательных служб.

14 декабрь 08:00 | : Будни

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