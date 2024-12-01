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В Архангельске Новый год можно будет встретить с молитвой

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершит молебное пение на новолетие 31 декабря в 18:00. Богослужение состоится в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

    Божественные литургии в ночь с 31 декабря на 1 января совершат в трех храмах Архангельска. Ночные богослужения состоятся в Александро-Невском храме на Варавино (пр. Ленинрадский, 264), в храме священномученика Антония (Быстрова) на острове Краснофлотском (ул.Дружбы, 20), а также в Никольском храме в Кемском поселке (пер. Пертомиский, 6).

    Традиция совершения в православных церквях богослужений в новогодние праздники не очень давняя, однако она пользуется все большей популярностью. О духовном смысле празднования Нового года неоднократно заявлял Святейший Патриарх Кирилл.

    По словам Предстоятеля, сама по себе дата празднования Нового года является условной и помогает вести хронологию. «Мы, люди верующие, оценивая год прошедший, должны в первую очередь применять к оценке этого года не те мерила, которые используют люди светских профессий, оценивая минувший год с точек зрения политической, экономической, социальной. У нас должно быть свое видение истории, которое тесно связано с понятием спасения, — отмечает Святейший Патриарх Кирилл. — Что произошло с нами? Что произошло с окружающими нас людьми? Что произошло с нашим обществом? Что произошло с родом человеческим? Куда мы идем? Становимся ли мы лучше или хуже? Этот вопрос каждый должен обратить к самому себе, в том числе сравнивая свои мысли, свои поступки с тем, что было в прошлом. И если, честно размышляя пред лицом Божиим о своей собственной жизни, мы почувствуем, что в минувшем году жили в духовном смысле хуже, чем в году предыдущем, то это будет означать для каждого человека, трезвенно относящегося к своей духовной жизни, необходимость что-то в ней изменить». 

26 декабрь 10:06 | : Будни / Верую

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