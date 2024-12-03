"Господь возлюбил его". Проповедь в Антониево-Сийском монастыре

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 декабря, в праздник преподобного Антония Сийского, совершил Божественную литургию в Благовещенском храме Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.

Архипастырю сослужили насельники монастыря в священном сане, а также духовенство из Архангельска. Песнопения исполнили певчие архиерейского хора. На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси. Проповедь по запричастном стихе произнес священник Назарий Ярема.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником памяти преподобного и Богоносного отца нашего Антония, игумена Сийского, чудотворца.

Сегодня за Божественной литургией мы слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о том, как Господь наш Иисус Христос изрек заповеди блаженства. Откликнулось ли человечество на призыв нашего Спасителя? Да, откликнулось в лице святых апостолов, мучеников, преподобных, праведных и многих угодников Божиих. Святой апостол Андрей Первозванный после Крестных Страданий Спасителя, Его Преславного Воскресения и Вознесения на Небеса в числе равных апостолов понес ко всем племенам и народам проповедь слова Христова учения. Апостол Андрей дошел даже до нашей земли и проповедовал здесь Слово Божие. На Киевских горах он водрузил крест и пророчески сказал, что на месте сем воссияет Божественная благодать. Его слова в точности исполнились. На том месте святой великий равноапостольный князь Владимир крестил Русь. После этого на небосводе церковном стали возгораться новые лампады – наши русские угодники Божии, которые в добром подвиге подвизались пред Господом Богом. Святые подвижники в своей жизни исполнили заповеди блаженства, которые изрек Господь наш Иисус Христос.

Одним из таких угодников Божиих является преподобный Антоний Сийский. Он возлюбил Господа, и Господь возлюбил его. Подвижник удалился в густой непроходимый лес. Наши предки называли подобные места пустынями, ибо кроме зверей никто не обитал. Преподобный Антоний тяжело физически трудился днем, а ночью горячо молился Господу Богу, и его молитвами Господь устроил здесь святую обитель. К святому Антонию стали стекаться многие люди, которые, как гласит народная мудрость, к пустому колодцу не ходят, а приходят для того, чтобы почерпнуть воды, которая является источником физической жизни человека. Однако для жизни потребна не только вода естественная, природная, но и вода живая, о которой говорится в Евангелии, то есть благодать Духа Святого. Если человек принял Святое Православие, крестился, родился от воды и Духа, он всегда стремится к благодатному источнику живой и чистой духовной воды. Поэтому многие люди приходили к преподобному Антонию, и каждого он принимал с любовью, благословлял и наставлял. Нельзя без слез умиления читать завещание преподобного Антония, которое он оставил братьям сей святой обители. Какие умилительные слова! В них заключается не только глубокая и чистая, живая вера в Бога, которую имел преподобный, но и глубокое смирение. Священное Писание говорит нам такие замечательные слова: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Некогда преподобный Антоний Великий увидел, как вся земля окутана сетями лукавого, и воскликнул: «Господи, кто же спасется от этих искушений!? Как это победить?» Господь ответил, что сети лукавого врага разрушает смирение. Всю свою жизнь преподобный Антоний Сийский провел в глубоком смирении и послушании воле Божией. Он в своей жизни смог исполнить все заповеди, о которых говорит Господь наш Иисус Христос в Евангелии. Ни место, ни сан, ни положение в обществе – ничто из этого не спасает человека, а спасают его добрые дела и исполнение заповедей Христовых.

В сей день мы с горячей молитвой обращаемся к преподобному и Богоносному отцу нашему Антонию Сийскому, чудотворцу. Мы с вами знаем, что его молитвы всегда слышит Господь и исполняет всё то, о чем молился сей дивный подвижник благочестия. По своем отшествии в Вечность он не оставил святую свою обитель. В житии святого мы читаем, что уже после кончины преподобного некий человек возроптал на братию обители и на самого преподобного Антония, стал хулить их и всячески злословить пред людьми. За это Господь попустил ему ослепнуть. Спустя несколько дней он понял свой грех и принес покаяние в том, что по зависти говорил недостойные клеветнические слова. Когда он призвал на помощь преподобного Антония, зрение возвратилось ему, и он решил поступить в Антониево-Сийский монастырь.

В житии преподобного Антония также повествуется о некоем купце, который вез нечто для святой обители по воде и попал в страшную бурю. Неожиданно он увидел вблизи себя старца, который мантией прогоняет волны от карбаса. «Ты призываешь многих на помощь, сказал он изумленному купцу, а меня не зовешь, но Бог устроит тишину». Купец спросил: «Кто ты, человек Божий?» Явившийся назвал себя Антонием и стал невидим. С той минуты море стало утихать, и подул попутный ветер. Купец благополучно прибыл в обитель и принял монашеский постриг.

Мы с вами вспоминаем и игумена Питирима, который на покое жил в этом святом монастыре и продолжал делание преподобного Антония. Однажды он тяжело заболел и не мог больше трудиться. Ему явился преподобный, молился за него Господу Богу, и по молитвам Своего угодника Господь даровал ему исцеление. В наше многотрудное время мы молимся, чтобы преподобный отец наш Антоний молился о святой своей Сийской обители, о Церкви нашей Православной и об Отечестве нашем Российском. Пусть Господь по молитвам преподобного да сохранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

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По окончании богослужения митрополит Корнилий в Троицком соборе обители помолился на месте, где под спудом покоятся мощи основателя монастыря, преподобного Антония Сийского.



