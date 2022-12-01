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Россияне составили антирейтинг новогодних подарков

Антирейтинг неудачных новогодних подарков по-прежнему возглавляют носки и сувениры. За год россияне стали более придирчиво относиться к получаемым подаркам: выросло число недовольных такими презентами как магниты, свечи, конфеты и духи. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Решили подарить на Новый год носки, пижаму или тапочки? Имейте в виду, что такого рода подарки чаще других не нравятся адресатам: о том, что какой-либо предмет одежды был худшим новогодним подарком в их жизни, рассказали 7% россиян. Еще 6% сообщили, что самый неудачный подарок для них — это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки. Каждый двадцатый философски заметил, что хуже всего в Новый год чувствовать себя одиноким или получить плохую весть. По 5% опрошенных огорчились, получив от Деда Мороза сладости, косметические средства или парфюмерию — духи, пену для бритья и т. п. В антирейтинг неудачных новогодних подарков вошли также кухонные принадлежности — полотенца, кружки, сковородки и прочая утварь. Еще 8% рассказали о других подарках, которые их отнюдь не порадовали: в их числе весы, бенгальские огни, наборы инструментов, коньки, цветы, купоны и т. д. О том, что он никогда не получал плохих подарков, сообщил каждый третий россиянин (34%), а 18% признались, что самое худшее для них — это отсутствие хоть какого-то знака внимания в праздничный день.

 Носки, белье и тапочки в качестве презента чаще вызывают отторжение у мужчин, а новогодние сувениры, косметика и кухонные принадлежности — у женщин. В целом же тех, кто относится к новогодним подаркам некритично, больше среди представительниц прекрасного пола (36% против 31% среди мужчин).

26 декабрь 07:08 | : Будни

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