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Архангелогородцы составили антирейтинг новогодних подарков

Худшими новогодними подарками 12% архангелогородцев считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 4% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства.

В антирейтинг также попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 3% голосов). Еще 9% рассказали о других неудачных новогодних подарках, среди которых полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, паззлы, бижутерия и проч.

 Для 5% опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения.

 18% респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений.

 Каждый третий северянин не получал плохих новогодних подарков.

 Мужчинам чаще женщин не нравится, когда на Новый год дарят предметы одежды. Женщины же не в восторге от сувениров и кухонных принадлежностей.

(фото с https://www.vgoroden.ru

05 декабрь 12:11 | : Будни

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