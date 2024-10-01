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Архангелогородцы не намерены продлять себе единственный осенний праздник

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные архангелогородцы.

В этом году на День народного единства мы отдыхаем только 2 дня — в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября (суббота 2 ноября — рабочая). 

Только 9% архангелогородцев присоединит к нерабочим дням 3—4 ноября отпуск или отгулы. Причем чаще продлить отдых хотят женщины (11% против 7% мужчин), в основном это матери младшеклассников (в некоторых школах неделя с 28 октября — каникулы).

 68% архангелогородцев проведут праздник дома в кругу семьи, 13% выйдут на работу, 5% отправятся в другой город, по 4% — проведут праздник на городских мероприятиях или за городом.

 

26 октябрь 09:00 | : Будни

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