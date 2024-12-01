Владимир Станулевич раздал архангельским священнослужителям награды

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с главой регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимиром Станулевичем.

Владимир Игоревич рассказал архипастырю о деятельности международной общественной организации в регионе и высоко оценил значение церковного служения для поддержания духовного благополучия жителей Русского Севера. Митрополит Корнилий поблагодарил Владимира Станулевича за его труды, направленные на процветание региона и сохранение традиционной культуры.

Во время встречи Владимир Станулевич передал клирикам епархии грамоты Российского императорского дома. Глава организации великая княгиня Мария Владимировна сопричислила к императорскому ордену святой Анны наместника Артемиево-Веркольского монастыря архимандрита Иосифа (Волкова), исполняющего обязанности наместника Антониево-Сийского мужского монастыря иеромонаха Луку (Костоломова) и древлехранителя Архангельской епархии протоиерея Владимира Новикова, в ознаменование чего подписала грамоты на право ношения орденского знака второй (архимандриту Иосифу) и третьей (иеромонаху Луке и протоиерею Владимиру) степени.

Кстати... у Владимира Станулевича сегодня день рождения. С чем мы его и поздравляем.



