"Палестинец" Станулевич вручил митрополиту Корнилию почетную грамоту

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 декабря встретился с главой регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимиром Станулевичем.

Владимир Игоревич вручил архипастырю грамоту за подписью председателя ИППО Сергея Степашина. Глава митрополии поблагодарил собеседника и в его лице всё руководство Палестинского общества за высокую оценку трудов, а также выразил уверенность в высокой важности и несомненной актуальности работы, проводимой ИППО.

Встречу посвятили вопросам продолжения сотрудничества Архангельской епархии с общественной организацией и рассмотрению планов на предстоящий 2024 год.

Напомним, что глава ИППО Сергей Степашин в 2022 году посетил Архангельское епархиальное управление и лично вручил митрополиту Корнилию памятный знак «Орден великого князя Сергея Александровича», поблагодарив за всемерную поддержку деятельности Императорского православного палестинского общества. В ответ архипастырь с признательностью благословил Сергея Вадимовича образом Пресвятой Богородицы «Достойно есть».

(по материалам Архангельской епархии)