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"Палестинец" Станулевич вручил митрополиту Корнилию почетную грамоту

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 декабря встретился с главой регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимиром Станулевичем.

    Владимир Игоревич вручил архипастырю грамоту за подписью председателя ИППО Сергея Степашина. Глава митрополии поблагодарил собеседника и в его лице всё руководство Палестинского общества за высокую оценку трудов, а также выразил уверенность в высокой важности и несомненной актуальности работы, проводимой ИППО.

    Встречу посвятили вопросам продолжения сотрудничества Архангельской епархии с общественной организацией и рассмотрению планов на предстоящий 2024 год.

    Напомним, что глава ИППО Сергей Степашин в 2022 году посетил Архангельское епархиальное управление и лично вручил митрополиту Корнилию памятный знак «Орден великого князя Сергея Александровича», поблагодарив за всемерную поддержку деятельности Императорского православного палестинского общества. В ответ архипастырь с признательностью благословил Сергея Вадимовича образом Пресвятой Богородицы «Достойно есть». 

(по материалам Архангельской епархии)

27 декабрь 09:20 | : Будни / Верую

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