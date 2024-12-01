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В новом году архангелогородцы просят у Деда Мороза побольше денег

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные архангелогородцы.

Каковы основные профессиональные цели архангелогородцев на 2025 год: 17% намерены увеличить свой доход, 16% планируют повысить квалификацию или пройти курсы, еще столько же мечтают о карьерном росте. 8% заинтересованы в углублении знаний в рамках своей текущей профессии. 6% хотят открыть свой бизнес или расширить уже свое существующее дело. По 1% опрошенных нацелены на выполнение планов или успешное завершение проектов, прохождение профессиональной аттестации, написание диссертации. Среди других целей — автоматизация бизнес-процессов компании, поиск новых проектов, оптимизация работы, участие в конференциях, наведение порядка в документации и прочее.

 Каждый четвертый признался, что у него нет конкретных профессиональных целей на будущий год: «Всего добилась»; «Просто хорошо работать, как, впрочем, и все предыдущие годы».

 Повышение дохода в качестве главной цели мужчины называют почти в два раза чаще, чем женщины (22 и 13% соответственно). Кроме того, представители сильного пола чаще делают ставку на карьерный рост (17% против 14% среди женщин) и развитие собственного бизнеса (6% против 5%). Женщины же отдают предпочтение профессиональному обучению (19% против 13% среди мужчин).

(фото с https://www.vbr.ru

13 декабрь 08:00 | : Будни

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