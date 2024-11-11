В кенозерской деревне Вершинино стало светло как по волшебству

Хотя никакого волшебства. Всё дело в том, что завершился монтаж и подключение недостающего освещения в заповедной деревне. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Кенозерского национального парка и администрации Плесецкого муниципального округа.

Руководство Кенозерского национального парка выступило с инициативой по улучшению освещения, а специалисты администрации в сжатые сроки подготовили всю необходимую техническую и разрешительную документацию. Установлены 30 долговечных бетонных опор, смонтировано более 1 километра современного изолированного провода, установлен 31 светодиодный светильник повышенной яркости с усиленной защитой от атмосферных воздействий. Общая стоимость выполненных работ составила почти 2 миллиона рублей, сообщает глава Плесецкого округа Александр Кузнецов.

«Мы очень долго этого ждали, и вот, все случилось! Сердечно благодарим коллег из Плесецкой администрации, лично главу округа Александра Кузнецова и его заместителя Сергея Куницкого за профессионализм, оперативность и неравнодушие!», — сообщила руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева.

Выполнение работ стало возможным благодаря реализации «Плана мероприятий по социально-экономическому развитию Плесецкого муниципального округа», утверждённого распоряжением Правительства Архангельской области.