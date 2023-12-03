Миссионеры-москвичи прибыли в Плесецкий округ для служения

Неделю проживет в поселке Поча Плесецкого округа группа студентов Московской духовной академии. Пригласил гостей благочинный округа иеромонах Антоний (Ласточкин).

Студенты столичной духовной академии проведут ряд миссионерских встреч с детьми и взрослыми, пообщаются со школьниками, поучаствуют в богослужениях и культурных мероприятиях.

Отметим, что поселок Поча находится на территории Кенозерского национального парка, в котором сохранились старинные храмовые комплексы, церкви и часовни. «Именно здесь, в силу природных условий и особенностей хозяйственного освоения, дольше чем где–либо сохранялся традиционный уклад жизни северного крестьянства. Крестьяне, живущие вдали от больших дорог, окружённые лесами и болотами, жили в своём замкнутом мире с его исключительной преданностью старинному укладу и недоверием ко всему постороннему и новому, — сообщается на сайте Кенозерского национального парка. — Основой жизненного уклада черносошных крестьян, не являвшихся крепостной собственностью, была самоуправляемая крестьянская община, в том числе и приходская. Большими правами в приходе обладал мирской сход – общее собрание глав семейств. Он избирал или нанимал причт (священников, дьяконов, псаломщиков), определял церковного старосту, распоряжался церковным имуществом, в том числе — землей, контролировал церковную казну».

В административно–церковном отношении территория Кенозерья и Лёкшмозерья с XVII века входила в состав Новгородской епархии, а с 1828 года вошла во вновь основанную Олонецкую и Петрозаводскую епархию. На рубеже XIX–XX веков здесь существовало семь приходов:

Кенозерский (сохранился Успенский приходской собор в деревне Вершинино),

Кенский (не сохранилась Свято-Преображенская церковь пустыни),

Почезерский (сохранился храмовый комплекс Почезерского погоста),

Ведягинский (сохранилась церковь Андрея Первозванного в деревне Ведягина),

Ряпусовский (сохранилась Сретенская церковь в деревне Ряпусова),

Лёкшмозерский приход (сохранилась Церковь апостолов Петра и Павла),

Хергозерский приход (сохранилась церковь Св. Троицы).

(по материалам Архангельской епархии)