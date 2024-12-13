Митрополит Корнилий: "Да услышим заповеди Спасителя"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, пел архиерейский хор.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

В сей радостный день мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, по зову наших верующих сердец собрались в этом святом храме для того, чтобы вместе со всей полнотой Русской Православной Церкви молитвенно праздновать событие из жизни Пречистой Богоматери — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Святые праведные богоотцы Иоаким и Анна по обету, данному им Господу Богу, привели свою дочь, трехлетнюю Богоизбранную Отроковицу в храм Божий. Святые супруги Иоаким и Анна до глубокой старости не имели детей, но имели твердую и крепкую веру в Бога, и по их вере и за святость их жизни Господь благословил их рождением Отроковицы Марии, и они обещали Богу, что отдадут Ее на служение. Обещание было исполнено, и Пречистую Деву привели в Иерусалимский храм, где первосвященник Захария по внушению свыше ввел Ее во святая святых, куда лишь один раз в году он мог заходить для того, чтобы принести жертву и вознести молитву.

Почему свершилось сие? Потому что пришло время, когда должен был родиться Спаситель мира. Он должен был прийти от Девы, как предсказывали пророки, и в точности говорил пророк Исаия: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил», то есть сказаемо «С нами Бог». От святых родителей Иоакима и Анны родилась Богоизбранная Отроковица, и сегодня мы вспоминаем, как Она была приведена в храм Божий для того, чтобы «воспитатися во Святая Святых», как воспевает ныне Церковь в праздничных песнопениях.

В какой же храм привели святые родители Богоизбранную Отроковицу? В то время был лишь один храм, посвященный Господу Богу, это Иерусалимский храм. Он был построен по благословению Божию царем Соломоном, сыном царя и пророка Давида, в 1033 году до Рождества Христова. Построить этот храм собирался сам царь Давид, ибо он жил в великолепном дворце, а храма Божия не было. Существовала только скиния, то есть некое переносное сооружение, где хранились заповеди Божии, ковчег Завета. Построить храм было суждено не царю Давиду, но его сыну, царю Соломону. Сей храм был славен, в нем почивал Бог, и совершались чудеса. Когда этот храм строился, все слышали грозное пророчество о том, что если люди отвернутся от Бога и начнут принимать человеческое, а не Божие, то благодать уйдет из храма, и Бог отвернет Лице Свое от народа Божия. Так и случилось. Лишь только богоизбранный народ отошел от Бога, храм был разрушен до основания, а люди в течение 70 лет пребывали в плену вавилонском. По возращении из плена они воздвигли Второй храм, меньший по размерам, но слава сего храма была предсказана пророками Аггеем и Захарией, утверждавшими, что Второй храм будет более велик, чем Первый. Пророк Даниил предрек будущее этого храма, в который и была введена Богоотроковица Мария, Ковчег Нового Завета. В этот храм приходил Господь наш Иисус Христос, молился и проповедовал там слово правды Божией. Спаситель мира, Который совершил Свое великое служение ради нас и ради нашего спасения, предрек судьбу этого храма. По слову Христа Спасителя, от Иерусалимского храма не осталось камня на камне — римский император Тит разрушил храм и град Иерусалим. Почему же так случилось? Люди изучали Священное Писание, но не слышали, о чем говорит Господь Бог. А Он говорит четко, чтобы люди никогда не отворачивались от Него, но всегда служили Ему. Когда люди отворачиваются от Бога, Он забирает их святыни. В нашей державе девятьсот лет люди исповедовали Православие, строились храмы и монастыри, но настало время, когда люди отвернулись от Бога, и поэтому лишились святынь. В течение семидесяти лет мы видели на святых местах мерзость запустения. Затем благодать Божия вернулась к нам, и снова стали воздвигаться храмы Божии. Почему мы воздвигаем храмы? Разве не сказал Господь наш Иисус Христос в беседе с самарянкой: «Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине везде, где бы они ни находились»? Действительно, Господь всюду, где бы ни поклонялись Ему в духе и истине. Но обратим взор на Священное Писание и обратим внимание, что у наших прародителей в раю не было храма. Почему? Потому что в раю не было греха, страсти и порока. Как говорит святой апостол и евангелист Иоанн Богослов в книге Откровение, в будущем царстве, которое ожидает всех нас, тоже нет храма. Храм — это святое место, находящееся на земле, в котором нет никакого греха. Поэтому мы из греховного мира всегда устремляемся на святое место, в храм Божий, где нет порока и страсти. Храм — это крепкие стены, которые ограждают святое место от всякого греха. Да, мы грешные люди, но мы осознаем свою греховность и приходим в храм, чтобы принести Богу покаяние и сподобиться причаститься Святых Христовых Таин, предстоя в храме Божием за Божественной литургией. На этом святом месте, в храме, мы примиряемся с Господом Богом, и твердо верим и знаем, что милость Божия и Его благодать пребывают в храме Божием. Некоторые говорят, что молятся Богу дома и не понимают, для чего нужно ходить в храм. Эти люди лукавят, потому что тот, кто действительно молится Богу дома, всегда спешит в храм в день воскресный или праздничный. Господь говорит такие замечательные слова: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

В сей день, возлюбленные, мы с вами должны вспомнить о тех, кто нас привел в храм Господень, о тех, благодаря кому мы пребываем в Церкви Христовой. Сегодня мы должны поименно вспомнить этих людей и сотворить за них молитву. Кого-то привели в храм Божий родители, кого-то — бабушки или дедушки, кого-то — крестные родители. Мы должны сегодня помолиться за тех, кто совершил в своей жизни подвиг, приведя нас в храм! Для чего нас привели в это святое место? Для того, чтобы мы твердо уверовали во Христа Спасителя и слышали заповеди Божии, исполняли их в своей жизни. Были страшные времена, когда детей не допускали в храмы. В частности, так было в больших городах, в которых на миллионы жителей были единицы храмов. Вспоминаю времена, когда стояла стража и не пускала в храм родителей с детьми, не позволяя им молиться Господу Богу в храме. Те времена прошли, и дай Бог, чтобы они никогда не вернулись. Созидая храмы Божии сегодня, в благоприятное время, мы должны помнить и о своем внутреннем храме. Святой апостол Павел говорит: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы». Об этом мы должны всегда помнить! Вспомним слова Христа Спасителя, произнесенные Господом перед Крестными Страданиями: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Люди, услышав это, возмутились: «Сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?» Никто тогда не понял, о чем говорил Христос, ибо уже после этого святой апостол Павел пояснит, что Господь говорил о Себе и Своих Страданиях, о том, что Его убьют, и Он в третий день воскреснет. После Вознесения Господня святые апостолы стали проповедовать Распятого и Воскресшего Христа, и по всей земле стали строиться храмы Божии, чтобы люди приходили в них и участвовали в таинствах Церкви.

В сей день мы с вами снова и снова прославим Царицу Небесную, Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию. Господь дал нам Ее, и мы знаем, что Она стала Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим. Господь избрал Ее, ибо Она была Самой достойной из всех людей. Она была достойна стать Ковчегом Нового Завета. В нее вселился Сам Бог, Христос Спаситель. Господь мог вселиться только в Ту, Которая не имела никакой страсти, никакого греха, ни единой греховной мысли. Вспомним слова, которые Пречистая Дева сказала Архангелу Гавриилу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по глаголу твоему». Что это значит? Это значит, что Дева Мария во всем была покорна Господу Богу. Слова, которые Пречистая сказала Архангелу, должен носить в своем сердце каждый православный христианин. Каждый из нас должен быть послушлив Господу Богу!

По молитвам Пречистой Богоматери да сохранит всех нас Господь Бог во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы поздравляю всех вас, дорогие мои!