Митрополит Корнилий рассказал пастве о приходе Приснодевы Марии

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, пел архиерейский хор.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, Святая Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Святые праведные богоотцы Иоаким и Анна по обету, данному им Господу Богу, привели свою дочь, трехлетнюю Богоизбранную Отроковицу в храм Божий. Празднуя Рождество Пресвятой Богородицы, мы вспоминали о том, что святые супруги Иоаким и Анна до глубокой старости не имели детей, но имели твердую и крепкую веру в Бога, и Господь благословил их рождением Отроковицы Марии, Которую они привели в Иерусалимский храм, где первосвященник Захария по внушению свыше ввел Ее во святая святых, куда лишь один раз в году он мог заходить для того, чтобы принести жертву и вознести молитву.

Господь уготовал нам спасение через Христа Спасителя, Который явился миру через Богоизбранную Отроковицу Марию. После того как согрешили наши прародители в раю, Господь обещал послать на землю Спасителя мира, но почему же нужно было ждать пять тысяч лет для того, чтобы обетование Божие претворилось в жизнь? Мы знаем, что много лет прошло от Авраама, праотца богоизбранного народа. Множество родов от Авраама до Давида и от Давида до Христа мы с вами скоро будем вспоминать при чтении Евангелия пред Рождеством Христовым. Почему же сразу не пришел Спаситель мира для того, чтобы снова открыть врата Царствия Небесного? Потому что не находилось такой Богоизбранной Отроковицы? Чем же Она превзошла всех людей и была прекраснее? Красотой? Ученостью? Богатством? Известностью? Священное Писание говорит, что Преблагословенная Дева Мария превзошла всех людей Своим глубоким смирением перед Господом Богом. «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему», — ответила Пречистая Дева архангельскому благовестнику, размышляя в Себе, что Она недостойна быть той, от которой родится Спаситель мира, но желала бы стать хотя бы последней рабыней у Той Госпожи, Которая родит Христа Спасителя. За Ее великое смирение Господь избрал Преблагословенную Деву для великой тайны Боговоплощения.

Святую Богоотроковицу Марию ввели во святая святых Иерусалимского храма. Из истории мы знаем, что первый Иерусалимский храм был построен по благословению Божию царем Соломоном, сыном царя и пророка Давида, в 1033 году до Рождества Христова. Сей храм был славен, в нем почивал Бог, и совершались чудеса. Когда этот храм строился, все слышали грозное пророчество о том, что если люди отвернутся от Бога и начнут принимать человеческое, а не Божие, то благодать уйдет из храма, и Бог отвернет Лице Свое от народа Божия. Так и случилось. Лишь только богоизбранный народ отошел от Бога, храм был разрушен до основания, а люди в течение 70 лет пребывали в плену вавилонском. По возращении из плена они воздвигли Второй храм, меньший по размерам, но слава сего храма была предсказана пророками Аггеем и Захарией, утверждавшими, что Второй храм будет более велик, чем Первый. Пророк Даниил предрек будущее этого храма, в который и была введена Богоотроковица Мария. В этот храм приходил Господь наш Иисус Христос, молился и проповедовал там слово правды Божией. В Святом Евангелии мы читаем пророчества Христа Спасителя о грядущих судьбах сего храма. По слову Спасителя, от Иерусалимского храма не осталось камня на камне — римский император Тит разрушил храм и град Иерусалим. Сегодня от того некогда славного храма осталась лишь стена плача.

Святая Русь, некогда славный «второй Израиль», имела множество храмов и монастырей, но лишь только народ отвернулся от Бога, и мы в течение 70 лет, как ветхозаветные люди, видели на святых местах мерзость запустения. Почему же так случается? Ответ мы находим также в храме Божием, читая Священное Писание, в котором Господь предупреждает нас, что человек — это храм Духа Святого, и кто сей храм растлит, того покарает Бог. Прежде всего, когда идет наказание всему человечеству за грехи пред Господом, Бог отнимает у людей их святыни. Кому много дано, с того много и спросится, говорит нам Святая Церковь. Мы с вами имеем особый союз с Господом и Его Пречистой Матерью и должны дорожить этим союзом, всегда помнить, к чему призван каждый верующий во Христа Спасителя.

В сей праздничный день мы вспоминаем тех, кто привел нас в храм Господень. Кого-то привели верующие родители, иных крестный отец или крестная мать, а некоторых привел за руку знакомый верующий человек. Сегодня мы благодарим Господа Бога за то, что находимся в Его святом храме, который хранит всё Священное Писание Ветхого и Нового Завета от сотворения мира даже до сего дня. Только в храме Божием мы можем лицом к Лицу встретиться с Самим Господом Богом, с Матерью Божией, со святыми угодниками Божиими. В храме Божием человек сподобляется принятия Святых Христовых Таин и участвует в таинствах церковных. Храм Божий, в котором пребывает благодать Духа Святого, является домом молитвы для каждого православного христианина. Каждый из нас должен в своей жизни стремиться снова и снова идти в храм Божий, чтобы в этом святом месте помолиться Господу Богу.

Сегодня мы с вами прославляем Царицу Небесную, Госпожу Деву Богородицу. В Ветхом Завете описывается встреча премудрого царя Соломона с его матерью Вирсавией. Когда она пришла к нему, он встал, чтобы встретить ее, поклонился ей и сел на свой престол. Он велел принести престол для царской матери, и она села по правую руку от него. «Проси, моя мать; и я не откажу тебе», — сказал Соломон. Так же Господь наш Иисус Христос, как Премудрый Царь, обратился к Своей Пречистой Матери и сказал: «Проси, Мати Моя, и Я дам Тебе». Владычица мира Пресвятая Богородица молится Сыну Своему и Богу нашему, и по Ее молитве Господь сохраняет всех нас, с верою и любовью прибегающих к Ее покрову и заступлению, теплому молитвенному предстательству Царицы Небесной.

Пусть сегодняшний праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм научает всех родителей, куда они должны приводить своих чад. По примеру святых праведных богоотец Иоакима и Анны мы должны приводить детей в храм Господень для того, чтобы они с малых лет видели Церковь Божию, знали наши святыни и прикасались к ним духовно, возрастая от силы в силу и веря в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. В страшные времена богоборчества, когда не разрешалось приводить детей в храмы, верующие родители, невзирая ни на какие запреты, всё равно приводили детей в Церковь и приобщали к таинствам церковным. Сегодня мы свободно исповедуем веру, и когда как не сейчас мы должны сеять доброе, чтобы потом пожинать плоды нашей веры и добрых дел! Пусть благословение Божие по молитвам Царицы Небесной хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

С праздником Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)