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Архангельские работодатели рассказали, какие работники для них наиболее ценны

 

Кадровый голод заставляет компании прилагать больше усилий по удержанию персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей из Архангельска.

25% компаний в Архангельске удерживают от увольнения буквально всех и каждого. 67% работодателей прилагают усилия по удержанию сотрудников, заявивших о своем уходе из компании, лишь иногда.

Характеризуя работников, которых стремятся удержать от ухода, представители компаний называли не только руководителей, профессионалов своего дела, редких и «узких» специалистов, но и талантливых, перспективных, инициативных работников, сотрудников, приносящих прибыль или выращенных компаний, и даже просто позитивных «середнячков». Основная причина удержания — кадровый голод, но есть и не менее весомые факторы, в частности: дорогое обучение и адаптация, опасение утечки данных к конкурентам, понимание того, что текучесть кадров отражается на климате в коллективе и эффективности бизнес-процессов.

 Опросы SuperJob показывают, что большинство написавших заявление «по собственному желанию» можно удержать, порой даже без дополнительных расходов, а предложив, к примеру, интересные проекты, переведя на удаленку или изменив график работы. Универсальный же способ удержания — увеличение заработной платы. 

 

04 декабрь 08:00 | : Будни

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