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Северяне считают, что алкоголь сплачивает рабочий коллектив

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди компаний и работников о том, как в этом году будут проходить новогодние корпоративы, как в компаниях относятся к алкоголю на мероприятиях и есть ли штрафы за неподобающее поведение на них. 

По результатам опроса, почти в половине (50%) компаний точно пройдут новогодние корпоративные мероприятия, каждая третья (27%) отказалась от его проведения в этом году, а в каждой шестой еще не определись, будут ли праздновать с сотрудниками Новый 2025 год. Основная причина отказа от проведения новогоднего корпоратива – отсутствие бюджета (так ответили более 40% компаний, в которых его в этом году точно не будет), в каждой пятой (15%) из числа «отказников» вообще не принято праздновать Новый год, в 15% - корпоратив не проводят по решению руководства, а в 10% - проводят, но только для руководителей.

Чаще всего (68%) корпоратив в компаниях проходит в формате торжества: арендуют кафе или ресторан, устраивают застолье. В 24% компаний отходят от классического формата и устраивают вечеринки (с диджеем, музыкантами и дискотекой). 10% компаний выбирают формат активного отдыха с выездом на природу, со спортивными состязаниями, и еще столько же компаний ответили, что просто отметят в офисе.

У 69% местных компаний нет каких-либо правил поведения сотрудников на корпоративе. Лишь у 5% компаний есть инструкция по дресс-коду на новогодний корпоратив и в 6% есть формальные правила поведения на мероприятиях. Поскольку в большинстве компаний отсутствуют правила поведения, то нет и санкций за нарушение правил поведения или моральных общественных устоев на корпоративах (56% ответили, что точно нет, а 31% - затруднились с ответом). В 14% компаний предусмотрены такие санкции, как порицание в коллективе, выговор либо увольнение. 

Алкоголь – непременный атрибут корпоративных мероприятий: это подтвердили 83% местных компаний. Наиболее распространенный вариант – вино (красное, белое, игристое) будет у 40% опрошенных компаний. Более крепкий алкоголь (водка, коньяк, виски, джин и др.) можно будет встретить на корпоративах у 30% компаний. В каждой десятой (10%) компании будут коктейли, и еще в 8% - сидр, пиво. В 22% компаний заявили, что на их корпоративах будет весь перечисленный алкоголь.

У половины (51%) компаний не изменилась политика к алкоголю за последние годы. В каждой десятой местной (17%) компании отметили ужесточение политики и сокращение объем закупки алкоголя.

37% компаний и столько же работников затруднились ответить на вопрос о стране производства алкогольной продукции на корпоративах. Столько же респондентов уверены, что алкогольные напитки будут как от российских производителей, так и импортные. 19% компаний твердо заявляют о приверженности российской алкогольной продукции для закупок на корпоратив.

Интересно, что 40% опрошенных считают, что алкоголь помогает укреплять связи в коллективе, улучшать атмосферу корпоративных мероприятий. В том, что он мешает созданию приятной атмосферы праздника уверен каждый десятый респондент, как от компаний, так и работников. 

26 ноябрь 08:44 | : Будни

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