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В Архангельске ожидаются бурные новогодние корпоративы

В 6 из 10 компаний новогодний корпоратив точно состоится, в каждой четвертой пока не определились. Самым популярным форматом празднования остается поход в ресторан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители компаний из Архангельска.

В 59% компаний новогодний корпоратив состоится. Праздничное мероприятие каждой третьей компании пройдет в ресторане, каждый пятый коллектив (20%) отметит наступление нового года в офисе, на 1 из 100 предприятий намечается поездка за город. Онлайн-празднований по случаю нового года в этом году почти не предполагается. Другие форматы проведения праздника рассматривают еще в 6% компаний: среди них немногочисленные корпоративные выезды за рубеж, походы в баню, выходы на культурные мероприятия, выезды на новогодние гуляния, праздники в подшефных учреждениях, торжественные награждения лучших сотрудников и проч.

 В каждой шестой компании (17%) новогодний корпоратив не планируются, а в каждой четвертой (24%) пока не определились по этому поводу.

 Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий не совпали — сторонников более значительных бюджетов хорошей вечеринки (от 20000 руб. на человека) больше среди event-менеджеров (27% против 7% опрошенных эйчаров). По мнению кадровиков, оптимальные расходы должны составлять от 3000 до 5000 рублей (40%), среди организаторов вечеринок с ними согласны только 27%.

(фото с https://elladacafe.ru)

19 ноябрь 08:00 | : Будни

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