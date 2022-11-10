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Новогодние отпуска: нюансы и финансы

Как и в прошлом году, продлить себе новогодние каникулы отпуском или отгулами собираются 9% россиян. При этом в большинстве трудовых коллективов декабрьские и январские отпуска коллег не вызывают негатива. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

 Продлить новогодние каникулы, присоединив к ним отпуск или отгулы, собирается каждый одиннадцатый россиянин (9%), работающий по фиксированному графику: 6% возьмут отпуск до 31 декабря, а 3% — с 9 января. Не планируют удлинять новогодние каникулы 78% опрошенных, а 13% пока не определились. Чем выше доход респондентов, тем чаще они собираются в продолжительный зимний отпуск: среди россиян с доходом менее 50 тыс. руб. такие планы только у 2%, а среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., — у 13%.

 По сравнению с прошлым годом число любителей многодневного новогоднего отдыха практически не изменилось, а вот в доковидные времена каникулы продлевали чаще: в 2019 году — 15% работающих россиян.

 Отпуск в декабре неспроста берут чаще, чем в январе: финансово это выгоднее. Однако с точки зрения рабочих процессов конец года может быть менее удобен для отдыха: в это время многие заканчивают проекты, сдают отчеты и т. д. Именно поэтому каждый десятый россиянин (10%), узнав об отпуске своего коллеги в конце декабря, отнесется к этому отрицательно. Напротив, 28% порадуются за сослуживца и оценят решение положительно. В том, что им все равно, признаются 53% опрошенных.

 Чаще других негативно относятся к предновогодним отпускам коллег инженеры производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, логисты, а также руководители отделов и директора предприятий. Тех, кто против отдыха в конце декабря, среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. вдвое больше, чем среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. (15% против 8%). Опрошенные старше 45 лет разделяют негативное отношение к отпуску перед каникулами чаще, чем респонденты моложе 34 (12% против 8%).

14 декабрь 08:00 | : Экономика

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