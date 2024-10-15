Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы не отказывают родителям в финансовой помощи

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из Архангельска.

 90% архангелогородцев считают, что родителям необходимо помогать деньгами: 55% — в любом случае и 35% — если они находятся в тяжелом материальном положении.

 Среди архангелогородцев, имеющих родителей, 73% помогают им финансово: 25% — постоянно, 39% — по необходимости, 9% — крайне редко.

 Финансовую поддержку родителям мужчины оказывают чаще, чем женщины. Горожане старше 45 лет помогают матерям и отцам деньгами чаще, чем те, кто моложе (77%). Те, кто зарабатывает более 100 тыс. руб., поддерживают родителей чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (80%).

 

11 ноябрь 09:07 | : Будни

Главные новости


Берлинская стена и ее невыученные уроки
Уроки одного октябрьского переворота…в СНТ «Волживка»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (128)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20