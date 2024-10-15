Архангелогородцы не отказывают родителям в финансовой помощи

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из Архангельска.

90% архангелогородцев считают, что родителям необходимо помогать деньгами: 55% — в любом случае и 35% — если они находятся в тяжелом материальном положении.



Среди архангелогородцев, имеющих родителей, 73% помогают им финансово: 25% — постоянно, 39% — по необходимости, 9% — крайне редко.



Финансовую поддержку родителям мужчины оказывают чаще, чем женщины. Горожане старше 45 лет помогают матерям и отцам деньгами чаще, чем те, кто моложе (77%). Те, кто зарабатывает более 100 тыс. руб., поддерживают родителей чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (80%).