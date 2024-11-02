Как в Архангельске происходит "тихое увольнение"

Каждая третья компания знакома с «тихими увольнениями». Чаще всего эйчары в подобных ситуациях начинают с беседы и пытаются понять причины, впрочем, 15% работодателей без лишних разговоров увольняют таких сотрудников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители организаций и экономически активные горожане из Архангельска.

Каждая третья (31%) компания в Архангельске сталкивалась со случаями «тихого увольнения», когда сотрудники ограничивались выполнением своих прямых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и не проявляли дополнительной активности (в том числе уклонялись от присутствия на совещаниях, отказывались от сверхурочных и проч.). В каждой второй (52%) организации подобных ситуаций отмечено не было.



Что же кроется за таким поведением персонала? По мнению архангелогородцев, основными причинами являются усталость и выгорание (50%), а также отсутствие перспектив и понятной картины карьерного роста (49%). При этом чем младше респонденты и чем меньше их доход, тем чаще они выбирают усталость как основную причину. Каждый пятый (20%) уверен, что таким образом сотрудник пытается привлечь внимание руководства и добиться повышения зарплаты или премии. 13% отмечают, что, скорее всего, причина в уверенности, что новую работу легко найти. При этом такой вариант мужчины выбирают чаще женщин. 6% видят в этом вину начальства, а также несовершенство бизнес-процессов. 5% считают, что подобное поведение может быть связано с работой по совместительству. 4% предположили другие причины: семейные обстоятельства, отсутствие доплат или премий, недоверие к руководству.



Как же борются работодатели с «тихими увольнениями»? Чаще всего в таком случае начинают с беседы с сотрудником (75%). А вот дальше два пути: компания либо попытается сохранить работника и предложит более интересные задачи или другие позиции в компании (38%), либо пойдет по пути репрессий. 29% режут премии и бонусы, еще столько же — начинают пересматривать должностные инструкции, стараясь более четко прописать обязанности сотрудников. 5% прекращают оплачивать обучение. 15% компаний принимают жесткие меры — расстаются с работниками.







