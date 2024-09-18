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В Архангельске выход на пенсию не усыпан лепестками роз

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций.

В Архангельске о наличии пенсионного пакета, включающего различные льготы и выплаты сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых, рассказали представители каждой четвертой компании. Выплаты и подарки к праздникам практикуют 16% предприятий. 13% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия. 9% — практикуют единовременные выплаты при выходе на пенсию, 8% — ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров.

 Полис ДМС предоставляют пенсионерам 7% предприятий, компенсацию медицинских расходов — 2%.

08 ноябрь 07:42 | : Будни

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