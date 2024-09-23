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Архангелогородцы равнодушны к результатам соцопросов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Архангельска.

Исследования, оценивающие удовлетворенность работой, — один из HR-инструментов, позволяющих отслеживать отношение персонала к различным составляющим работы: условиям труда, отношениям с руководством, общему климату в коллективе и проч. 3 из 10 архангелогородцев сталкивались на работе с подобными анкетами.

 Женщины более отзывчивы: 75% из них всегда участвуют в исследованиях лояльности и удовлетворенности работой (против 66% среди мужчин). Вероятно, дело в том, что практически каждый второй мужчина не доверяет результатам замеров (49%): «Не вижу разницы. В компании ничего не меняется». Среди женщин же больше тех, кто доверяет (42%). Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина затрудняются оценить результаты исследований либо в их компаниях результаты не афишируются.

 

15 октябрь 08:10 | : Будни

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