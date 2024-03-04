Архангельск отмечает юбилей железнодорожного моста

Экскурс в историю проводит градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- 60 лет назад, 5 ноября 1964 года, в Архангельске открылся железнодорожный мост через Северную Двину.



В те годы он был самым большим в СССР мостом с вертикально-подъемной системой. Его разводной пролет составляет 88 метров, длина моста от шлагбаума до шлагбаума - почти 2 км.



Все 6 десятилетий совмещенный железнодорожно-автомобильный мостовой переход имеет важнейшее экономическое, промышленное и логистическое значение. А еще верой и правдой служит жителям Архангельска.



За год до юбилея завершился капитальный ремонт Северодвинского моста, который проводил подрядчик РЖД. Содержанием автомобильной части занимается наше муниципальное предприятие «Городское благоустройство». В этом году МУП провел замену асфальта на разводной части, и комфортный проезд обеспечен.



Строгий и красивый мост через Северную Двину часто попадает в объектив фотографов. С высоты птичьего полёта его запечатлел архангелогородец Артем Климов.