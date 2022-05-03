Краснофлотский мост в Архангельске на четыре дня станет пешеходным

Закрытие движения планируется с 10:00 8 августа до 06:00 12 августа 2022 года, чтобы уже с пятницы к выходным обеспечить проезд автотранспорта.
Проектировщикам удалось найти решение, при котором период приостановки движения транспорта по мосту сокращен в 15 раз. Первоначальный вариант проекта предполагал закрытие моста на 60 дней.
Сейчас необходимо объединить правую и левую полосы движения в единую монолитную конструкцию. Чтобы бетон набрал 70 % от проектной прочности требуется полное исключение динамических нагрузок. Для этого обязательно полное закрытие движения по мосту на срок 4 дня.
Обращаем внимание, что в указанный период проезд большегрузного транспорта через Северную Двину будет ограничен, поскольку железнодорожный мост имеет ограничения по нагрузке до 3,5 тонн.
- Сейчас идет работа по информированию торговых сетей о создании необходимых запасов товаров на четыре дня. Также информируем иные организации о необходимости изменения своей логистики грузовых перевозок на эти дни, - сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.
У жителей Краснофлотского острова будет возможность въезда с правой части города. Пешеходное движение через Краснофлотский мост также останется открытым