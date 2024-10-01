В северодвинских школах внедряют изучение ПДД

Рассказывает глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Знать правила дорожного движения должен каждый ребенок уже со школы. Ежегодно стараемся продолжать оборудовать новые классы для изучения ПДД.

Школа №6 получила субсидию из областного бюджета на профилактику дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



В новом кабинете учащиеся смогут в игровой форме изучать ПДД и отрабатывать их на практике. Автогородок оснащён мультимедийной учебно-методической программой, аппаратами для изучения правил дорожного движения и игровыми наборами. Есть также мобильный автогородок, который можно использовать для занятий на улице. В него входят светофоры, переносное дорожное полотно, а также велосипеды, наколенники, налокотники и шлемы. Аналогичные кабинеты уже созданы в школах № 9, 13, 22 и 24.