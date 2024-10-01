Из колоний Архангельской области освобождаются сварщики и повара

Отбывающие наказание, не имеющие профессий, могут их получить в образовательных учреждениях ФСИН России, функционирующих на базе исправительных подразделений УФСИН России по Архангельской области.

За этот учебный год планируется обучить осужденных по 37 профессиям. 89 человек будут осваивать четыре специальности среднего профессионального образования, а 1325 осужденных пройдут профессиональную подготовку по 33 профессиям. Кроме этого, в двух образовательных учреждениях организовано обучение по трем новым профессиям: «Транспортировщик», «Маляр» и «Раскройщик».

В перечень профессий, которые имеют возможность получить лица, находящиеся в местах лишения свободы, входят и востребованные на рынке труда Архангельской области. Среди них «Электросварщик ручной сварки», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Слесарь-ремонтник» и «Стропальщик». Но самыми популярными среди осужденных региона являются профессии «Повара», «Слесаря по ремонту автомобилей», «Пожарного» и «Парикмахера». Именно по ним в колониях самое большое количество обучающихся.