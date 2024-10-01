Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Из колоний Архангельской области освобождаются сварщики и повара

Отбывающие наказание, не имеющие профессий, могут их получить в образовательных учреждениях ФСИН России, функционирующих на базе исправительных подразделений УФСИН России по Архангельской области.

За этот  учебный год планируется обучить  осужденных по 37 профессиям. 89 человек будут осваивать четыре специальности среднего профессионального образования, а 1325 осужденных пройдут профессиональную подготовку по 33 профессиям. Кроме этого, в двух образовательных учреждениях организовано обучение по трем новым профессиям: «Транспортировщик», «Маляр» и «Раскройщик». 

В перечень профессий, которые имеют возможность получить лица, находящиеся в местах лишения свободы, входят и востребованные на рынке труда Архангельской области. Среди них «Электросварщик ручной сварки», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Слесарь-ремонтник» и «Стропальщик». Но самыми популярными среди осужденных региона являются профессии «Повара», «Слесаря по ремонту автомобилей», «Пожарного» и «Парикмахера». Именно  по ним в колониях самое большое количество обучающихся.  

 

28 октябрь 12:00 | : Будни

Главные новости


Илюхин-гейт
Адвокат из Архангельской области ведет дело о посмертной репродукции

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (354)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20