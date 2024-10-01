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Треть архангелогородцев враждебно относится к культуре квадроберов

Архангелогородцы считают, что совершеннолетних квадроберов нужно ставить на учет к психиатру, детей-квадроберов — оставить в покое. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из Архангельска.

Как реагировать на взрослых, бегающих на четвереньках в костюмах животных? 35% архангелогородцев считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 31% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения. 10% советуют привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, 3% — налагать административные штрафы. Опрошенные в возрасте до 34 лет чаще остальных отмечают, что на такой вид самовыражения не стоит обращать внимания (42%). Граждане в возрасте от 45 лет чаще выступают за постановку на учет к психиатру, привлечение к общественным работам и штрафование взрослых квадроберов (38, 17 и 6% соответственно). 

Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания. 30% наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 13% — штрафы для родителей, 11% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки. И вновь те, кто моложе, чаще выступают за невмешательство (38%), а респонденты старше 45 — за активные меры (посещение психолога — 35%, штрафы для родителей — 21%). 

Согласно опросу, 87% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 3% смотрят видео по этой теме в интернете. Родители больше обеспокоены увлеченностью своих детей компьютерными играми и зависимостью от смартфонов. 

(фото с https://vk.com/wall-51279031_43989

21 октябрь 09:20 | : Будни

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